Pau Torres | la richiesta di Allegri per la difesa della Juventus

Calciomercato Juventus, con la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe arrivare anche il 'principe' della difesa. Indiscrezioni confermate 'Entrare in Champions League e prendersi la ...La Juventus potrebbe tornare alla carica in estate per, il difensore del Villarreal piace ma arriverebbe soltanto in caso di Champions La Juventus potrebbe tornare alla carica in estate per, il difensore del Villarreal piace ma ...Nelle ultime ore è rimbalzata dalla Spagna l'indiscrezione secondo cui la Juve avrebbe nuovamente messo gli occhi su, centrale spagnolo del Villarreal legato al 'Sottomarino Giallo' da un ...

Juve, Pau Torres nel mirino ma il preferito è un altro giovane: tutti i nomi ilBianconero

Calciomercato Juventus, con la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe arrivare anche il "principe" della difesa. Indiscrezioni confermate ...Secondo la stampa spagnola la società bianconera starebbe valutando l'acquisto del centrale spagnolo del Villareal ...