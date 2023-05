Pasquale Tridico via dall’Inps | «Io sbalordito | dietro c’è un intento politico»

(Di sabato 6 maggio 2023) Il presidente dell’Inpsdice di essere rimasto «» dal commissariamento dell’ente che guida dal 2019. Sostiene di averlo saputo dalla stampa: «Non ho ancora ricevuto nemmeno una chiamata di cortesia da parte del governo». Secondocacciare il presidente dell’Inps con un decreto «è un segnale di una gravità istituzionale enorme. Che dimostra l’che c’è, un attacco all’ente e alla sua autonomia, ma anche al sistema di welfare che esso rappresenta». Ma è anche «un pessimo segnale per tutti gli enti pubblici italiani e i loro vertici. Si insinua il dubbio che queste istituzioni non siano indipendenti e se ne mina l’autonomia». L’economista parla in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano e firmata da Carlo Di ...

Il presidente dell'Inpsdice di essere rimasto "sbalordito" dal commissariamento dell'ente che guida dal 2019. Sostiene di averlo saputo dalla stampa: "Non ho ancora ricevuto nemmeno una chiamata di cortesia ...... lui che era uno dei dirigenti pubblici più compromessi con la vecchia gestione grillina di Palazzo Chigi, forsepensava di farla franca, almeno per un altro po'. E invece con tutta ...: 'Non sapevo nulla, segnale di una gravità istituzionale enorme' Peril commissariamento deciso giovedì dal governo è 'una decisione immotivata, indegna, incomprensibile, pura aggressività politica che reca danno anche alla credibilità delle ...

Pasquale Tridico: “Dal governo c’è un attacco alle istituzioni e al Welfare” Il Fatto Quotidiano

Non solo un «anomalo» spoils system per Inps e Inail. Dietro al commissariamento degli istituti (tecnicamente non soggetti al meccanismo che prevede il cambio dei ...Per Pasquale Tridico il commissariamento deciso giovedì dal governo è “una decisione immotivata, indegna, incomprensibile, pura aggressività politica che reca danno anche alla credibilità delle istitu ...