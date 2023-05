Pallanuoto | Serie A1 femminile 2023 | in gara-1 della finale si impone la SIS Roma 13-12 sull’Orizzonte

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) È solo il primo capitolo (ce ne potrebbero essere addirittura cinque) delle finali scudetto alper l’A1 di, ma è stata subito una partita tiratissima. La SIS, primaregular season, sfrutta il fattore campo e siper 13-12 in-1 su L’Ekipe Orizzonte Catania lanciando un primo segnale verso lo scudetto. La banda di Capanna è guidata dalle atlete azzurre: quattro reti per Sofia Giustini, tre per Ranalli e Galardi. Non bastano le reti di Viacava e Marletta alle siciliane che proveranno a rispondere nei prossimi giorni nella piscina amica. SIS-L’EKIPE ORIZZONTE 13-12 SIS: E. Eichelberger, M. Misiti, G. Galardi 3, Carosi, S. Giustini 4, C. Ranalli 3, D. Picozzi, C. Tabani, C. Nardini, L. Di Claudio, A. ...