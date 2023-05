Pallamano | la Genea Lanzara saluta i play off per la Serie A gold

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo il bellissimo percorso nella Regular Season e nella seguente fase ad orologio, che ha decretato lavincitrice del girone meridionale del campionato Nazionale diA2 con un bottino di sedici successi su diciotto gare, i salernitani non sono riusciti a centrare uno storico doppio salto. Difatti, già promossi nella nuovaA Silver nella stagione ’23-’24, i rossoblu hanno interrotto il proprio percorso neiOff Promozione per laal girone eliminatorio, uscendo sconfitti contro Trieste, Molteno ed Eppan. Il sorteggio aveva riservato allaun gruppo “di ferro”, comprendente le tre migliori squadre del girone settentrionale, come è poi emerso dalle gare andate in scena sul 40×20 de ...

...aveva riservato allaun gruppo 'di ferro', comprendente le tre migliori squadre del girone settentrionale, come è poi emerso dalle gare andate in scena sul 40x20 de 'La Casa della' di ...La squadra moltenese farà parte del Girone B , insieme allaTrieste , allo Sparer Eppan e alLanzara . Prima sfida in programma mercoledì 3 maggio alle ore 18 presso il centro ...Benevento . Quarta sconfitta stagionale per laBenevento che nella penultima giornata del campionato di serie B è costretta a cedere sul campo dellaLanzara con il punteggio di 30 - 29. Una gara molto equilibrata, quella andata in ...

Pallamano, A2: nei play off Genea Lanzara fuori nel girone Ottopagine

Dopo il bellissimo percorso nella Regular Season e nella seguente fase ad orologio, che ha decretato la Genea Lanzara vincitrice del girone meridionale del camp ...I ragazzi di Palazzi proseguono nella loro imbattibilità, la sfida di domani contro Haenna per la qualificazione alla semifinale decisiva per il salto di categoria ...