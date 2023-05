Commenta per primo Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino per il tecnico del Monza Raffaele. Questo le sue dichiarazioni. C'è dispiacere nel non vedere il suo collega Juric 'Dispiace non poter affrontare Juric sul campo, mi avrebbe fatto piacere abbracciarlo perché Ivan è un ...Qualche settimana fa Galliani aveva assicurato che la stretta di mano fatta conequivaleva al rinnovo di contratto col Monza ma le voci degli ultimi tempi parlano del ...la voce dial ...Monza,strizza l'occhio a: 'Ha fatto la storia del calcio'Al Monza negli ultimi giorni è stato accostato nuovamente Zlatan Ibrahimovic, anche se per il momento non ci sono stati ...

Palladino: “Ibra ha fatto la storia del calcio, ma non parlo di mercato” Pianeta Milan

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Torino il tecnico del Monza ha parlato delle voci di mercato riguardanti un possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic ...Il Monza domani alle ore 15 giocherà a Torino per la terza volta in stagione, dopo la sconfitta e la vittoria ottenute contro la Juventus rispettivamente in Coppa Italia e in campionato. Il prossimo m ...