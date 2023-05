Palermo-Spal oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

(Di sabato 6 maggio 2023) La, l’, latv e lodi, match del Barbera valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di. I rosanero di Eugenio Corini, dopo il pareggio con il Como, vogliono tornare al successo per provare a restare aggrappati alla zona playoff. I biancazzurri, invece, archiviato l’1-1 con il Perugia, hanno bisogno di altri punti per provare ad evitare la retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 maggio alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

', è ora di battere un colpo. Contro lasi può solo vincere' . Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero nel giorno della ...... Genoa - Ascoli; Cittadella - Benevento; Modena - Bari; Pisa - Frosinone; Reggina - Como; Ternana - Sudtirol e, alle 16.15,. In contemporanea, la partenza del Giro d'Italia dalla Costa ...Circa seimila biglietti venduti. La partita di oggi traal Barbera (ore 16,15) fa registrare almeno 18mila spettatori se si contano anche i 12.623 abbonamenti. L'obiettivo delle 20 mila presenze sugli spalti è dunque possibile e sarebbe una ...

Palermo-Spal, per Corini dubbi a centrocampo: ecco le probabili formazioni Giornale di Sicilia

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha presentato così la sfida contro la Spal:“La Spal è una squadra forte che ha avuto un campionato diverso dalle aspettative e ha vinto le ultime 5 partite. Sia ...Questo il titolo del Corriere dello Sport, oggi in edicola. L’articolo di Paolo Vannini sottolinea come quella di oggi è il bivio verità per entrambe le squadre e al Palermo Basterebbe una vittoria pu ...