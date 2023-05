Palazzo Madama spegne 75 candeline 

Leggi su agi

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Due giorni di celebrazioni per i 75 anni dalla prima seduta del Senato della Repubblica. Domenica e lunedìricorda l'anniversario. Si inizia domani pomeriggio con un concerto eseguito dalla banda interforze, formata da 75 elementi, che alle 17.30 partirà dal Cortile d'Onore del Senato per raggiungere piazza Navona. Undici i brani che saranno eseguiti su un palco montato al centro dell'ellisse. Pezzi di Verdi, Morricone, Rota, Rossini, Piovani, Carosone, Trovajoli e Rascel. Lunedì, alle 10,15, nella sala Maccari disaranno presentate le emissioni filateliche e numismatiche realizzate per l'occasione, e alle 11, 30 in Aula, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà la cerimonia ufficiale. Interverranno il giornalista Stefano Folli, Anna Finocchiaro, ...