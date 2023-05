Pagelle Roma-Inter 0-2 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Ledi0-2, match valido per la trentaquattresima giornata di. All’Olimpico sono i nerazzurri a sbloccarla grazie alla bell’azione in verticale con il gol di Dimarco sul quale Cristante non può nulla nel suo tentativo di deviarla. Nella ripresa arriva il raddoppio targato Lukaku in un contropiede sull’imbeccata perfetta di Lautaro. Di seguito ecco ledi. GLI HIGHLIGHTS(3-5-1-1): Rui Patricio 5.5; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 4.5; Zalewski 5.5 (48’ st Missori sv), Camara 6 (48’ st Pisilli sv), Matic 6.5 (48’ st Tahirovic sv), Bove 6 (26’ st Dybala sv), Spinazzola 5; Pellegrini 6; Belotti 6 (30’ st Abraham sv). In panchina: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, ...