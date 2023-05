(Di sabato 6 maggio 2023)Sabato 6 maggio, prima tappa Remco, 10: semplicementethe top. Fa veramente un’altra gara rispetto agli avversari, demolendoli chilometro dopo chilometro. Che fosse il grande favorito di questoera risaputo, oggi ha voluto ribadirlo con prepotenza. Ha mostrato segnali di “umanità” concedendo 4? adsullo strappo finale. Chiaro, la Corsa Rosa è lunghissima, tutto può succedere. Il belga andrà in particolare valutato quando le pendenze supereranno la doppia cifra sulle Alpi. Tuttavia il recente vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi non è certo solo un cronoman, anzi: c’è da scommettere che, quando ne avrà l’occasione, prà ad incrementare il margine sugli ...

Pagelle Giro d'Italia 2023: Evenepoel over the top, che batosta per Roglic! Ganna incredulo, bene Almeida OA Sport

