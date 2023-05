Outodoor dance floor | al Festival Orlando la danza di corpi che trascendono le convenzioni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023) Bergamo. Unche diventa dimensione ibrida, dove ballo e musica si fanno territorio di liberazione dei, affermando una “politica” del corpo che trascendesociali e di genere. È lo spazio in cui prende forma Outdoor, performance di Salvo Lombardo, in scena con Daria Greco domenica 7 maggio a Daste (ore 21.00, in collaborazione con FDEEstate e MiDi Motori Digitali), nella giornata conclusiva del. Un’azione performativa che vede in scena i due performer e coreografi, abitanti del, che sviluppano una coreografia accompagnata da un live set multimediale, con video, luci e musica. Una coreografia ...