Ottanta Pizza | ad Arienzo la prima pizzeria a tema anni 80 della provincia di Caserta

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 maggio 2023) Mercoledì 3 maggio è stata inaugurata la80di. Si trova adin via Nazionale Appia 98 e il suo nome è. Locale molto curato nei dettagli in cui sembrerà di tornare indietro nel tempo a quegliiconici che tutti hanno amato con i suoi stili e le sue mode. Alle pareti è possibile ammirare i dischi che hanno fatto la storia di quel decennio come quelli di Micheal Jackson o le locandine di film immortali come E.T. o Ghostbusters. E infine che dire del mitico videogioco Pac-man a cui è stata dedicata anche una. Il tutto contornato da un sottofondo musicale di brani che hanno fatto la storia ...