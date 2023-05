Orticola | torna la mostra mercato di giardinaggio glamour a Milano

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 6 maggio 2023) Life&People.itanche quest’anno nel cuore di, in uno dei luoghi simbolo, labotanica più amata e seguita dagli esperti e dagli estimatori di: la XXVI edizione disi terrà presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli dall’11 al 14 maggio. Non solo esposizioni di piante e fiori, per scoprire i più trendy della stagione, ma anche workshop e conferenze con esperti del settore, stand per acquistare prodotti e attrezzature specifiche e tante idee da cui prendere spunto per realizzare a casa il proprio spazio verde. Cultura del verde, condivisione e tendenzeè diventata negli anni il vero punto di riferimento per gli amanti del verde. Un momento di condivisione, spensieratezza ed acquisti ...