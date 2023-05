Orrore a Savona | 28enne sparata in testa | il killer chiama il 112 e confessa

(Di sabato 6 maggio 2023) Una donna di 28 anni è stata uccisa la scorsa notte acon un colpo di pistola alla. L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 nei giardini di piazza delle Nazioni, accanto alla stazione ferroviaria. A denunciare l'assassinio è stato lo stesso omicida con una telefonata al 112 in cui ha raccontato di aver sparato alla donna. Segui su affaritaliani.it

Ragazza uccisa con un colpo di pistola in testa aUna donna di 28 anni è stata uccisa la scorsa notte acon un colpo di pistola alla testa . L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 nei giardini di piazza delle Nazioni, accanto alla stazione ferroviaria. A denunciare l'assassinio è stato lo stesso ...Nei lager nazisti oltre a milioni di ebrei bersaglio di quella disumana macchina dianche oppositori politici, sinti, rom, disabili, omosessuali trovarono la morte nelle camere a gas o per il ...L'esposizione ripercorre l'dei lager nazisti attraverso la vita e le testimonianze dirette ..."Renato Boragine" di Loano e dall'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti di- ...

Orrore a Savona, 28enne sparata in testa: il killer confessa al telefono Affaritaliani.it

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Una donna di 28 anni è stata uccisa la scorsa notte a Savona con un colpo di pistola alla testa. L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 nei giardini di piazza delle Nazioni, accanto alla stazione ferrov ...