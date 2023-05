Oroscopo Paolo Fox 7 maggio 2023 | domenica sprint per Ariete e polemica per Pesci

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 6 maggio 2023) L'diFox del 7è pronto a rivelare che cosa aspettarsi dalle stelle in questa giornata. Dopo una lunga settimana, ecco che in molti riusciranno a staccare la spina e a godersi un po' la. Con la Luna che transita in Sagittario, in queste 24 ore c'è chi avràe chi affronterà delle polemiche. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di, ricordando di sbirciare anche il proprio ascendente zodiacale in modo tale da ottenere unaccurato.diFox:, Toro, Gemelli- L'diFox ...