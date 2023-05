Ornella Vanoni | il ricovero d’urgenza per l’infarto | lasciata da sola completamente | Dramma improvviso

Leggi su howtodofor

(Di sabato 6 maggio 2023)fa una dichiarazione ai microfoni del settimanale Grazia: “Ormai vivo dada 10 anni eresterò”.è sicuramente un’artista che ha lasciato il segno nella storia della musica; nata a Milano il 22 settembre 1934, all’età di 88 anni abbiamo ancora l’onore di vederla nei nostri schermi. In realtà la donna, nel 1953 si iscrive all’accademia di artetica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, perché inizialmente interessata ad intraprendere la carriera nel mondo della recitazione. I suoi successi però, sono tutti legati al panorama musicale, non a caso la donna è soprannominata “la signora della canzone italiana”. Ha partecipato al Festival di Sanremo per svariate edizioni, raggiungendo il secondo posto nel 1968 con ...