Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi | Remco Evenepoel domina la cronometro d’apertura | 2° Filippo Ganna

(Di sabato 6 maggio 2023) Calato il sipario sulla primadell’edizione del. Dall’Abruzzo la Corsa Rosa ha avuto inizio: unadi 19.6 km da Fossacesia Marina a Ortona, in provincia di Chieti. Una prova contro il tempo pianeggiante per circa 14 km con finale in ascesa fino all’arrivo, identificato come GPM. La prima parte si è svolta interamente lungo la Ciclovia Adriatica con sede stradale piatta, ben pavimentata e con 6 gallerie brevi e luminose lungo il percorso. Uscita dalla ciclabile con un breve restringimento di carreggiata e dopo il secondo intermedio è iniziata la salita di circa 1 km che ha portato a Ortona. Un’erta finale di 1300 metri al 5.4% per svoltare in leggera discesa verso il Castello Aragonese dove, dopo un tratto di discesa più marcata, si è svoltato a sinistra e salendo al ...