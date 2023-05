Ora la parola è al rispetto De Laurentiis da Vespa gela Spalletti | storie tese al Napoli?

(Di sabato 6 maggio 2023) Il rapporto tra Aurelio Dee Lucianoprosegue tra punzecchiature reciproche, anche sull'onda dell'entusiasmo dello scudetto vinto dal. L'allenatore toscano aveva commentato un po' stizzito la scelta del presidente di confermarlo a mezzo stampa, "a me non ha detto niente". Ospite di Brunoa 5 Minuti, su Rai 1, ADL replica così: "? Un mito che inseguivo da almeno 10 anni e finalmente l'ho portato ariportandomi in Europa dopo la crisi Covid e ora io vorrei che si fosse aperto un ciclo con lui alla guida perché è un grande condottiero". Quindi il capitolo rinnovo: "Io francamente ho esercitato un'opzione che avevo e ora laè aldi quello che contrattualmente era già prestabilito". Quando ...

Di Re Carlo III si sa che la sua primafu "nana", per "nanny", la tata con cui cresceva ...lui è davvero Re. Una corona, uno scettro e un globo sono per sempre. Gli inglesi lo sanno. Ed è ...Il 50enneè a processo. Ieri mattina si è svolta un'altra udienza e l'avvocato difensore Giulia ...di un ictus cerebrale che l'aveva semiparalizzata e che le aveva anche tolto l'uso della. ...... la figura che avevo scelto tra le persone che frequentavano la mia comunità parrocchiale e che, invece di regalarmi un oggetto inutile, mi aveva portato in dono la. Qui leggo: "Prima di ...

Napoli, la panchina ora è un rebus. De Laurentiis: "La parola spetta a Spalletti" La Repubblica

Gerald Darmanin ha aperto la crisi diplomatica con l'Italia per l'ennesima volta, utilizzando parole e toni inaccettabili per un Paese ... che proprio in queste ore di tensioni tra Francia e Italia, ...È ripreso ieri mattina, davanti la Corte di Assise di Agrigento presieduta dal giudice Giuseppe Miceli, il processo scaturito dalla tristemente nota faida di Palma di Montechiaro, una vera e propria g ...