Open to meraviglia | basta fare un giro sul sito per trovare nuove sciocchezze

(Di sabato 6 maggio 2023) Io ho trovato queste (e altre le ho viste corrette), ma tante altre ce ne saranno e leggo già di un errore per Vittorio Veneto, due per Vicenza, due per i castelli di Bard e Fenis in Valle d'Aosta. ...

Di "to" , il claim (non si usa più il termine "slogan") ideato dallo studio Testa per attirare nuovi turisti in Italia (quasi che ce ne fosse bisogno), si è detto, anzi, diciamo pure, si ..."Sono state fatte 256 milioni di visualizzazioni quindi un grande successo. C'è stato qualche errore Sicuramente qualche errore c'è stato, ma soltanto chi non fa non sbaglia'. Lo ha detto la ministra ...Niente da fare, la campagnatonon smette di stupire e attirare l'attenzione e le polemiche dopo il suo lancio. Dopo la Venere di Botticelli influencer e il costo di una produzione pubblicitaria monstre ...

Open to Meraviglia, la furia di Daniela Santanché: «Come è possibile sbagliare i nomi delle città» Open

Un'analisi fatta senza troppi sforzi ci fa capire che la campagna marketing Open To Meraviglia può aver comprato dei follower."Tutto questo sparlarne mi ha ingolosito (si fa per dire) e sono andato a curiosare dentro al sito per capire" ...