Oceani | non sono mai stati così caldi

...degli". "L'interdisciplinarietà è il maggior successo del Cmcc. Ci abbiamo creduto fin dalla fondazione e siamo riusciti a metterla in pratica", dice Valentini. "La crisi climaticapuò ...Quando Herman Melville pubblicò Moby Dick nel 1851,aveva idea che sarebbe diventato un classico per generazioni di lettori. Il romanzo epico ... Per quattro anni e mezzo viaggiò attraverso...I sauri si trovano neglidi tutto il mondo e possono nuotare a più di un chilometro e mezzo sotto la superficie dell'oceano, tipicamente cacciando in una profondità comunemente chiamata zona ...

Possibile presenza di oceani su quattro lune di Urano: due ... Fanpage.it

Le temperature della superficie dei mari hanno raggiunto il picco storico, segno che il cambiamento climatico sta trasformando gli eventi estremi in normalità ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...