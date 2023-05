N0n c'èla luna di miele tra Elly Schlein a la Cgil di Maurizio Landini. Alla manifestazione dei ... è stata contestata da alcuni iscritti della Uil riporta il Fatto, che le hanno urlati: 'la ...Quando due anni fa Century 21 chiuse, l'annuncio mandò in depressione molti newyorkesi,per una questione di shopping, ma perché quello rappresentava il monumento alla resilienza di una ...'Vantaggiosapevo cosa aspettarmi, sicuramente questo gap ci può dare agio per l'inizio della corsa, ma bisogna star svegli perchè dietro ogni angolo c'è un pericolo. Per ora pensoa ...

Non solo Ilaria, aumentano le tende degli studenti contro il caroaffitti a Milano Tiscali Notizie

"Forza Napoli, mentre gioisci per la vittoria della tua squadra, progetta e sogna vittorie più ampie, quelle che restano non solo nella storia dello sport ma che segnano rivoluzioni pacifiche nella st ...L’arcivescovo Negro: chi firma, diventa protagonista di un cambiamento che si fa scelta solidale. Ecco come fare, un semplice gesto che non costa nulla ma che aiuta chi si trova nel bisogno ...