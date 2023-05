“Non può fare così” Bufera su Silvia Toffanin | cosa hanno notato durante l’incoronazione di re Carlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) Oggi, sabato 6 maggio, è avvenutadi reIII. Come già accaduto per i funerali della regina Elisabetta II, la diretta su Canale 5 è stata affidata anel salotto di Verissimo. Questa volta al suo fianco c’erano i giornalisti Antonio Caprarica, Cristina Parodi e Cesara Buonamici. Le prime critiche dai telespettatori sono già arrivate, i qualicommentato mostrando i loro punti di vista su quello che ha e che non ha funzionato nella messa in onda. Innanzitutto sono, come sempre, stati riconfermati i complimenti a Federico Gatti, inviato da Londra. Viene definito uno dei più gradevoli cronisti per la sua rapidità di esposizione ma allo stesso tempo chiarezza nel raccontare i particolari più cruciali degli eventi. Sicuramente nella diretta ...