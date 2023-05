Non hanno il cervello | certo Eppure le piante | nel loro essere immobili e quiete | riescono a comunicare molto bene E quello della loro intelligenza | confermata da molti studi | è uno dei temi di Orticola di Lombardia 2023

Leggi su iodonna

(Di sabato 6 maggio 2023) «Se sappiamo chinarci un istante sulumile lavoro, scopriamo molte tracce di un’avveduta e vivace, non solamente nel seme e nel fiore, ma nell’intera pianta, gambi, foglie, radici». È il 1907 quando il poeta belga Maurice Maeterlinck pubblica il saggio L’dei fiori (riproposto da Elliot, 2022). L’autore non è un botanico, ma gli esempi che riporta nel suo agile libretto puntano a dimostrare che c’è «un’diffusa, generale» che accomuna esseri umani, animali e vegetali. A oltre cent’anni da Maeterlinck e dopo gli enormi passi avanti compiuti dalla scienza, in che termini si può parlare didei fiori? ...