Non ha fatto niente per la Rai Santoro a valanga contro Fuortes

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 maggio 2023) Futuro della Rai e del suo amministratore delegato, Carlo. Se n'è parlato durante la puntata di Otto e mezzo in onda il 5 maggio su La7. Ospite in studio era Micheleche ja sparato a zero sui vertici di viale Mazzini e sulla gestione dell'informazione da parte del servizio pubblico. "Non mi interessa quello che succederà all'amministratore delegato della Rai, Carlo, che non haper cambiare la Rai - è partito all'attaccodurante l'intervista con Lilli Gruber - Era governato dal Pd? Non lo so perché ormai c'è una situazione che è diventata completamente indistinguibile. C'è un groviglio di interessi che non si spezza. Viva la lottizzazione di quando c'era perché almeno, all'epoca, avevamo il Tg2 che era diverso dal Tg1. E il ...