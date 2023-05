Nomine Rai | Gasparri travolge Augias | “Non può permettersi di fare il moralista | ecco perché”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 maggio 2023) Corrado, reduce da un’intemerata contro il premier Meloni, giudicata “aggressiva” nel corso di un’ispitata da Giovanni Floris, mette il carico da 11. Ma trova unal quale certe ricostruzioni strumentali proprio non si possono. L’editorialista e scrittore è protagonista di in un’intervista alla Stampa in cui dipinge una “Meloni che vuole mettere le mani dappertutto” inrelazione allache si stanno predisponendo in Rai. Azienda checonosce bene e dunque parlare di lottizzazione dell’azienda di viale Mazzini solo ora che c’è il centrodestra è ridicolo. Lo scrittore e conduttore di lungo corso dà le sue patenti. «L’occupazione della tv pubblica è stata sempre massiccia. Ma lo spettacolo a cui stiamo assistendo è preoccupante», dice in tono oracoleggiante. Corrado ...