(Di sabato 6 maggio 2023) Sulla Rai va in scena il solito gioco di ruolo fra maggioranza e opposizione: il monopoli della lottizzazione. Non vedo nessun atto particolarmente sovversivo e violento. E in ogniè nulla a confronto di ciò che capitò nel 2011 all'attuale direttore del Giornale. Un racconto oggettivo

, se resta in sella, dovrà anzitutto esaudire, tra le tante, la richiesta di Meloni - e del resto del centrodestra ma anche di Conte che in cambio vuole unaper l'ex direttore ..., se resta in sella, dovrà anzitutto esaudire, tra le tante, la richiesta di Meloni - e del resto del centrodestra ma anche di Conte che in cambio vuole unaper l'ex direttore ...

No, la ricollocazione di Fuortes non è fascismo. Per quello, semmai, ripescare il caso Minzolini L'HuffPost

Sulla Rai va in scena il solito gioco di ruolo fra maggioranza e opposizione: il monopoli della lottizzazione. Non vedo nessun atto particolarmente sovversivo ...Sembrava fatta: addio Fuortes e comincia l’epoca nuova per la Rai. Invece la prevista accelerazione per la fuoriuscita dell’ad di Viale Mazzini e l’arrivo della governance ...