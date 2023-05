(Di sabato 6 maggio 2023)ovunque. Nelle merendine, nella pasta Barilla, nella pizza della Lidl. Chiaramente non è vero, ma questa è la narrazione che ha iniziato a cirre sui social dopo la decisione dell’Unione Europea di approvare il commercio di prodotti contenenti farina di grillo per il consumo alimentare. Il caso di oggi tuttavia non riguarda un cibo, ma una bevanda: la. Per chi ha fretta: Cirno sui social diverse immagini e un video volti a dimostrare che laderivati di, come laSi afferma che proprio taliconferiscano alla bibita il suo tipico colore bruno In realtà la bevanda è scura per via del caramello al ...

No! La Coca Cola non contiene cocciniglia (o altri insetti) Open

