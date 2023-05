Negarono il rinvio del processo all'avvocata mamma. Ora i giudici di Milano dovranno rifarlo

Leggi su open.online

(Di sabato 6 maggio 2023) Eravamo nel pieno del lockdown per la fase peggiore della pandemia da Covid-19: tre anni fa, un’avvocata veneta aveva chiesto il legittimo impedimento per non partecipare in presenza ad un. Era il modo più sicuro, specie in quella fase per proteggere dal contagio la figlia affetta dalla sindrome di Down e con fragilità alle vie respiratorie. Eppure, iavevano respinto per ben due volte la richiesta, scegliendo di celebrare ugualmente ilconcluso con una condanna per la sua assistita, visto che l’avvocata aveva deciso di non andare all’udienza in ogni caso. Ora però, la Corte d’Appello di, con sentenza del 9 febbraio depositata l’11 Aprile, ha dato ragione alla donna veneta, obbligando il tribunale a rifare la sentenza e segnando questa decisione con parole ...