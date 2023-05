' Ndrangheta in Emilia | Nordio manda gli ispettori E ora il Pd trema

Eccola l'ironia della sorte: la 'faceva il bello e il cattivo tempo in- Romagna, esattamente come il Pd. Ma non ditelo ai magistrati.... c'è qualcuno che vuole vederci chiaro per capire chi ha protetto il Pd e perché non ha permesso di andare a fondo sui presunti legami con le cosche dellain- Romagna. Quel ...ReggioParma Modena processo Aemilia Dda 'Bologna indagine ministero inchiesta Aemilia Governo ispettori

'Ndrangheta in Emilia, gli ispettori del ministero indagano sul ... ilGiornale.it

Non usa mezzi termini, il sindaco di Cutro. "Lo strappo con Reggio Emilia Non l’ho creato io. La mia frase sulle interdittive è stata male interpretata, non ho mai detto di essere contro le interditt ...La relazione del magistrato Pennisi sulla procura di Bologna lascia intendere "favori" alla sinistra Qualcosa finalmente si muove. E la sinistra adesso trema. Perché dopo anni di silenzi e di immobili ...