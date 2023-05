Napoli | tarantella tricolore | è il trionfo di chi non si arrende mai

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 maggio 2023) L’alba del 5 maggio 2023 verrà ricordata nel nostro paese per un evento straordinariamente insolito: stamattina l’Italia si è svegliata immersa in un’eclissi, ma non nel senso astronomico del termine. Il sole splendente di un azzurro acceso, marchiato da un’enorme N di un bianco candido, ha fatto capolino sul Bel Paese, riflettendo il proprio volto sui mari, anch’essi spennellati dalle onde più azzurre che mai. Tutta la penisola si inchina ai piedi del Vesuvio. Parte tutto da lì, dove le acque toccano sponde estasiate di un’euforia inedita da 33 anni a questa parte. Oggi per coloro che abitano quel golfo il caffè su Mergellina è il più dolce di sempre, anche perchè la notte è stata lunga e senza freni. Si sorseggia insieme, pensando alle intemperie passate e al presente che finalmente volge il più benigno dei sorrisi. Per loro il sole della passione non è mai tramontato e sono ...