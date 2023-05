Napoli | si è sciolto il sangue di San Gennaro | è il ‘miracolo di maggio’

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – Ildi Sansi è. Si è quindi ripetuto il prodigio della liquefazione deldel Santo patrono di, nella prima delle tre date dell’anno in cui è atteso. Ad annunciare l’avvenuto “miracolo di maggio” è stato l’arcivescovo di, don Mimmo Battaglia, poco dopo aver aperto la cassaforte che custodisce le reliquie del Santo nella Cappella del tesoro di Sanall’interno del Duomo. Il’ atteso il sabato che precede la prima domenica di maggio è accompagnato da una processione che parte dal Duomo e attraversa il centro antico della città, per concludersi nella Basilica di Santa Chiara. La processione si svolge in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto ...

È successo di nuovo: il 'miracolo di maggio' s'è rinnovato. Il sangue di San Gennaro, alle ore 17:03, s'è sciolto, come segnalato dal vescovo don Mimmo Battaglia, che ha mostrato ai fedeli l'atteso ...