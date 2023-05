Napoli | sciolto il sangue di San Gennaro | anche il Santo “benedice” lo scudetto

(Di sabato 6 maggio 2023) Si èildi San. Nel miracolo di “maggio” il prodigio si è verificato. Un evento salutato poco da fa una lunga acclamazione al Duomo di, in una città già in festa per il terzo. I fedeli L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Si ripete il miracolo di San Gennaro: si è sciolto il sangue nella giornata odierna, sabato 6 maggio, per la terza volta consecutiva ...San Gennaro dice si: alle 17.03 sciolto il sangue del “miracolo di maggio”, come segnalato dal vescovo don Mimmo Battaglia roteando l’ampolla.