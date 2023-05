Napoli | rinnovo Kvaratskhelia | in estate potrebbe esserci l’accordo

...perché ildi Kim appare tutt'altro che scontato. Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'ora Calciomercato Notizie Juventus Notizie Milan Notizie Inter Notizie...Commenta per primo Ilè pronto a blindare Khvicha Kvaratskhelia , si va verso il: secondo La Gazzetta dello Sport , il contratto del georgiano sarà prolungato di un'ulteriore stagione (portando la scadenza ...SCAMBIO A DISTANZA - Nonostante questo, non è scontato che Spalletti sarà l'allenatore delanche la prossima stagione . Anzi, inizia ad esserci qualche dubbio in più. De Laurentiis due ...

Napoli, dubbi sul rinnovo di Spalletti: cosa c'è dietro il botta e risposta con De Laurentiis | Primapagina Calciomercato.com

Prosegue le partita dei rinnovi in casa Napoli. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fra i giocatori che andranno in scadenza ...Il futuro di Spalletti a Napoli resta sempre in bilico: De Laurentiis vuole trattenere il suo tecnico ed ha stabilito entro quando vederlo ...