Napoli | primo allenamento da campioni a Castel Volturno | c’è la notizia su Politano!

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilsi è allenato anella sua prima seduta dad’Italia. I ragazzi di Spalletti tornano quindi in campo per allenarsi in vista della prossima gara, cioè quella di domenica contro la Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona. Si prevede per l’occasione un’atmosfera meravigliosa, con il pubblico di fede azzurra pronto ad omaggiare i suoi beniamini per il titolo conquistato. Gli azzurri, d’altro canto, potranno finalmente scendere in campo alleggeriti del peso di aver raggiunto finalmente la certezza matematica della vittoria dello Scudetto e, quindi, vogliosi di regalare spettacolo al proprio pubblico senza la pressione di dover necessariamente raggiungere il risultato., il reportda...

Al contrario, il 2023 ha visto il successo calcistico delpiù forte di sempre, anche di ... Una vittoria, inluogo, della società del presidente De Laurentis e della sua visione ...Commenta perSembrava impossibile riuscire a sostituire uno come Koulibaly, ma ilsi è riuscito in fretta. La scorsa estate, infatti, è arrivato in punta di piedi Kim Min - Jae, portando con sé tanti ...E tuttavia il trionfo delin Italia va in linea con ciò che accade nel resto d'Europa: in Inghilterra vincerà una tra il Manchester City (verosimilmente) e l'Arsenal. Ilè la creatura di ...

Lungo weekend del 1° Maggio a Napoli: gli eventi da non perdere NapoliToday

La coincidenza è di quelle fortuite. Massimiliano Caiazzo arriva al Carbonia film festival a pochi giorni dall'esplosione di gioia dei tifosi per lo scudetto del Napoli. (ANSA) ...La Fiorentina domani affronterà il Napoli in un “Maradona” in festa per la matematica vittoria dello scudetto arrivata con il pareggio contro l’Udinese nello scorso turno ...