Napoli | Pallotta su Spalletti | «Sapevo che eri un grande allenatore»

(Di sabato 6 maggio 2023) Le parole dell’ex presidente della Roma, James, dopo lo scudetto conquistato da Lucianocon ilJames, tramite il suo profilo Twitter, ha fatto i complimenti a Lucianoper il lavoro svolto con il. LE PAROLE – «Congratulazioni al mio amico Luciano per aver vinto lo scudetto. Sei stato unincredibile alla Roma e sono davvero orgoglioso di ciò che hai realizzato in questa stagione con il. Sapevamo che eri ilche hai appena mostrato al mondo intero. Goditi i festeggiamenti!».

