Napoli | non solo la Juventus su Giuntoli | assalto di una big inglese

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 6 maggio 2023) Grazie al pareggio per uno a uno rimediato alla Dacia Arena contro l’Udinese, ilsi è laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Tra i principali artefici di questo successo storico, che ha riempito di gioia le vie del capoluogo campano e non, è senza dubbio obbligatorio citare il direttore sportivo Cristiano. Le due splendide operazioni di mercato che hanno portato in azzurro Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae sono state infatti fondamentali per il raggiungimento del tanto agognato terzo titolo. Kvaratskhelia e Osimhen, Sassuolo-Ma il valore dell’operato di Cristianonon si è manifestatonel corso di questa stagione. Arrivato alcome direttore sportivo nell’ormai lontano luglio del 2015, sono ...