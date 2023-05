Dopo lo scudetto appena celebrato,già al lavoro per continuare a vincere: dai giocatori da trattenere a quelli in trattativa per la conferma fino a quelli in partenza e a possibili nuovi arrivi nel mirino. Non perderti le ...... unitamente al sostituto procuratore Emanuele De Franco (ora alla procura di), ha disposto l'... un trattore, individuato dopo unadi accertamenti. 'Apprendiamo con soddisfazione - ha detto ...Ovviamente, in unapolitica e geopolitica come quella attuale, questo intervento (unitamente alla norma che sblocca la nomina dell'ad Rai Fuortes al Teatro San Carlo di) ha suscitato le ...

Napoli, la fase due: i big da blindare, chi resta, chi parte, gli obiettivi La Gazzetta dello Sport

Lazza, rapper milanese, fa una battuta sul Napoli durante il suo concerto: scoppia la polemica coi tifosi azzurrri ...«È necessario costruire le condizioni per avviare finalmente uno sviluppo che riduca e poi chiuda il divario del Sud con il Centro-Nord. La svolta può arrivare nel ...