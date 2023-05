Napoli | Kvaratskhelia verso il rinnovo | i dettagli

Lui ha detto di essersi innamorato di'. COSA FILTRA - È chiaro che l'intento di De ... a partire dal mercato , dalla permanenza di giocatori chiave come Osimhen,, Kim e Lobotka. ...Chi invece è a secco da troppo tempo è. Il georgiano non va in gol in Serie A dalla ... Ha già segnato in carriera alquando era al Genoa nella stagione 2018/2019. Una sua marcatura ..., Capello mette da parte: 'I simboli della squadra sono Osimhen e Kim'Uno Scudetto preso nonostante siano partiti la scorsa estate giocatori come Insigne, Koulibaly, Mertens e ...

Simpatica iniziativa dell’ateneo napoletano che, attraverso i professori dei suoi vari dipartimenti, ha fatto le congratulazioni al Napoli per ...Vigilia di campionato per gli azzurri di Spalletti, freschi del titolo di campioni d’Italia 2023, conquistato matematicamente giovedì scorso ad Udine, grazie al pari per 1 a 1. Domani la squadra torn ...