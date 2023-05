(Di sabato 6 maggio 2023) Hanno usato glidelper isolare la vittima e per evitare di colpire passanti. Hanno creato il vuoto attorno al loro obiettivo, bloccando di fatto la circolazione in una...

'Mentre l'Europa spende tanti soldi per le politiche di coesione, perché è convinta che la coesione sia la base della crescita, l'Italia va in senso contrario, portando avanti un'autonomia .... Sembrava una mission impossible e tale si è rivelata. I servizi segreti avevano lanciato l'allarme su possibili agguati adurante i festeggiamenti per lo scudetto, ma non si poteva controllare metro a metro tutto il territorio. Così all'una meno un quarto di ieri si è consumato un delitto atroce che per poco non ...... "Anch'io perdo la pazienza con me stesso" Il Milan a caccia della Champions, la doppia...45 Sampdoria 1 Fine 2 Milan Domenica 18 Settembre 2022 - 20:45 Milan 1 Fine 2Sabato 1 Ottobre ...

Napoli: in trappola tra striscioni azzurri e bengala, il figlio del boss “tradito” dalla festa scudetto ilmattino.it

«Mentre l'Europa spende tanti soldi per le politiche di coesione, perché è convinta che la coesione sia la base della crescita, l'Italia va in senso contrario, ...Dopo il successo in campionato con 5 giornate di anticipo il presidente ha parlato di Europa. La risposta dell’allenatore: “Serve il lavoro per raggiungere certi obiettivi non i proclami…” ...