Napoli | il Manchester United vuole Kim | pronti 60 milioni

(Di sabato 6 maggio 2023) La posizione di Kim Min-Jae in ambito di calciomercato è certamente tra le più interessanti mentre ci si avvicina all’estate. Il difensore delha infatto una clausola dal valore variabile e valida per l’estero di quindici giorni. Dall’1 al 15 luglio soprattutto le big della Premier League si faranno vive per il calciatore coreano, acquistato lo scorso anno per 18di euro dal Fenerbahce. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ilparrebbe intenzionato a spingersi anche oltre i 60di euro per aggiudicarsi le prestazioni di Kim. SportFace.