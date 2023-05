Napoli | i cori di Politano criticati a Torino | “Arriva un brutto esempio proprio dai calciatori”

... al Pala Vesuvio di Ponticelli, a(diretta Rai Sport Hd dalle 15.45) le seguenti dodici ...di Alberto Baldini e al microfono dello speaker Lara Poggiali ha chiamato i ginnasti in pedana e i...... tutti con magliette del, fumogeni azzurri e bandiere che hanno atteso il rientro prudente della squadra lontano dacondi gioia per lo scudetto. (In foto: i tifosi a Castel ......stessi che oggi stanno idolatrando il signor Politano sono quelli indignati per icontro Calhanoglu 1 anno fa' e poi: 'Ecco a voi Politano che invece di festeggiare il suo scudetto con il,...

Napoli torna campione: il coro di prete e fedeli nella Chiesa di San Vitale a Fuorigrotta Fanpage.it

Il Napoli torna al Maradona per la prima gara da campioni d'Italia, con la certezza aritmetica dello scudetto conquistato. Sarà una grande festa, con una ...Durante i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, è diventato virale questo video in cui Matteo Politano canta un coro contro la Juve insieme ad alcuni tifosi azzurri ...