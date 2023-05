Napoli | già scelte le prime tre cessioni | i nomi

... QUALE BIG PER DIA - A mio parere, stando così le cose, Dia al'non servirebbe'. Non tanto per una questione di caratteristiche (Spalletti lo valorizzerebbe senz'altro), è che ci sono...Dopo il successo dello Scudetto ilpensaalla prossima stagione: ci sonotre addii decisi dagli azzurri Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casasi pensaalla prossima stagione dopo lo ...... mobilitazione che proseguirà il 13 maggio a Milano e il 20 maggio a. In piazza Maggiore si ... con presunzione di autosufficienza, come fa il governo, credendo di avere in tasca le risposte...

Tifosi del Napoli già in festa davanti al Maradona Corriere