Napoli-Fiorentina | niente stop al traffico nel centro Metro e funicolari aperte fino alle 2 di notte

(Di sabato 6 maggio 2023) Le decisioni della Questura perdi domani in programma18, con festa finale. A seguito della riunione tecnica svoltasi questa mattina presso la Questura, in relazione alla partitache si terrà domani, 7 maggio 2023ore 18, in previsione della possibilità di ulteriori festeggiamenti per la vittoria dello scudetto, si è convenuto di concentrare il dispositivo di sicurezza nel quartiere di Fuorigrotta e distire presidi mobili nelle altre zone cittadine in cui si presume maggiore affollamento, quali Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento, Piazza Garibaldi. Il Comune dinon limiterà ilveicolare nelcittadino. Le aziende di trasporto ...

Commenta per primo Laha diramato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per. Torna disponibile e arruolato Sofyan Amrabat , assente a Salerno mercoledì. Spicca, invece, l'assenza di Arthur Cabral , uscito malconcio dall'allenamento di ieri. Sono in tutto ...La giornata prosegue domani con Atalanta - Juventus (alle 12.30), Torino - Monza (alle 15),(alle 18) e Lecce - Verona (alle 20.45). Infine lunedì alle 18.30 Udinese - Sampdoria ...Convocati, le scelte di Vincenzo Italiano per il match contro il: non fa parte della lista Cabral Laha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il. Torna a disposizione Amrabat, abile e arruolato dopo l'assenza di ...

Non si ripeteranno in occasione di Napoli-Fiorentina in programma domenica 7 maggio allo Stadio Maradona i varchi per il blocco del traffico in città ...Tutto invariato. Si gioca regolarmente nel giorno previsto e nell’orario concordato. Nessun anticipo al sabato, nessuno spostamento per Amatori Napoli Rugby-Lazio. A ridosso della sfida ...