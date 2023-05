Napoli-Fiorentina | le probabili formazioni | Spalletti conferma i titolarissimi | Italiano punta su Joivc

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 6 maggio 2023) In seguito al pareggio per 1-1 maturato contro l’Udinese di Andrea Sottil nell’ultimo turno di campionato, valso la conquista del tanto desiderato e agognato Tricolore, ora ildi Lucianosi accinge ad affrontare lacapitanata da Vincenzo, sfida in programma domenica 7 maggio, alle ore 18:00, in un Diego Armando Maradona che ancora una volta si preannuncia tutto esaurito, e pronto a portare in trionfo Victor Osimhen e compagni, autori di una cavalcata a dir poco magnifica. Attualmente gli azzurri guidano la testa della classifica con ben 80 punti conquistati dopo le prime 33 uscite stagionali, e con ben 16 lunghezze di vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri, ferma invece a quota 64 ed in piena bagarre per un posto nella prossima edizione della UEFA Champions League. Un bottino ...