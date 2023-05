Napoli-Fiorentina | il programma della festa scudetto | De Laurentiis ha organizzato una serata indimenticabile

Leggi su napolipiu

(Di sabato 6 maggio 2023) Scopri iltraal Maradona, con ospiti speciali, giochi di luce e intrattenimento per una. NOTIZIE CALCIO. Il Maradona si prepara a festeggiare lodomani, 7 maggio 2023, in occasionepartita traalle ore 18. Il presidente del, Aurelio De, haun grande spettacolo post-partita per celebrare il trionfosquadra, coinvolgendo tra gli altri il regista Paolo Sorrentino, autore de “La Grande Bellezza” e tifoso ...