Napoli | dopo lo Scudetto partono in tre | addii già decisi i loro

(Di sabato 6 maggio 2023)il successo delloilpensa già alla prossima stagione: ci sono già tredagli azzurri Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casasi pensa già alla prossima stagionelovinto. A lasciare dovrebbe essere Hirving Lozano, il cui contratto scade nel 2024 ma non verrà rinnovato. Decise poi anche le partenze di Ndombele e Bereszynski: entrambi non verranno riscattati e rientreranno rispettivamente a Tottenham e Sampdoria.

NAPOLI - “Scusate il ritardo” è stato battezzato così uno dei treni allestiti dalla Circumvesuviana, da una citazione di Massimo Troisi - per celebrare il terzo scudetto del Napoli. "Anche la Circumve ...SSCN- Primo allenamento da campioni d'Italia per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.Dopo la conquista del tricolore al Dacia Arena, gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in progra ...