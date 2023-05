Napoli | De Laurentiis | Scudetto? Spero sia l' inizio del cambiamento' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 6 maggio 2023) De: "siadel, i tifosi sono la cosa più importante, ora non ci dobbiamo più fermare, Kvaratskhelia e Osimhen non si toccano" Aurelio De, presidente del, ha parlato alla Rai dal Maradona dopo il matchcontro l'Udinese. Queste le sue parole: "Ci vorrebbe Modugno per dire 'meraviglioso' questo grande traguardo. C'è stata perseveranza in questi anni, siamo andati contro il sistema che blocca il calcio italiano. -afferrma De- Quando sei da solo fatichi molto di più e ci metti molto più tempo.siadelche i miei collegano lo ...