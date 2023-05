Napoli | che festa in città Sembrava di essere a Capodanno

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Udinese-(1-1) ha ufficializzato lo scudetto della squadra di Spalletti. Gli azzurri, oltre a comandare la classifica fin dall'inizio, sfoggiano il capocannoniere del campionato (Osimhen), la migliore difesa e il migliore attacco. Per questo hanno vinto per distacco, con cinque giornate di anticipo, facendo impazzire di gioia i tifosi. E noi con loro, perché è impossibile nontravolti dalla passione di gente che ride per la felicità di aver vinto e al tempo stesso piange per la commozione. Uno spettacolo coreografico nello spettacolo calcistico che soloe i napoletani sanno offrire. Chi vi parla lo sa perché ha vissuto simili esperienze dirigendo questa gloriosa società quando ha conquistato campionati, Coppa Uefa, Coppa Italia e Supercoppa, ma anche quando ha perso lo scudetto col Milan, uscito dal San Paolo tra ...