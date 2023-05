Napoli campione d' Italia | il ministro Abodi | «Ora restyling allo stadio Maradona | diventi come il Camp Nou»

(Di sabato 6 maggio 2023) Arriva in stazione nella cittàd?nel primo pomeriggio, ildello Sport Andrea, per prendere parte a un evento promosso ieri dall?Arciconfraternita dei...

...come l'allenatored'Italia là dove lo scudetto mancava dal '90. "Sono fatto così", dice. E quel così vuol dire buttare un occhio già a cosa gli riserverà la prossima stagione:o una ...Ildel mondo Evenepol sfida Roglic per la Rosa. E Ganna punta alla prima maglia di leader."... Tuttosport apre con le ultime sulla dirigenza bianconera: "Juve -ricomincia da Giuntoli", ...... tra l'esperienza del33enne che deve confermarsi nelle tre settimane portandosi sotto la sella alcuni cornetti per contrastare la sua proverbiale sfortuna e alla sesta tappa aad ...

Il Napoli vince il terzo scudetto della sua storia! Pareggio 1-1 con firma di Osimhen: la festa dei tifosi e dei giocatori azzurri ora può partire davvero! 10.50: FUTURO OSIMHEN, PARLA L'AGENTE - Napo ...Se la cavalcata del Napoli, diventato campione d’Italia, è partita da molto lontano, quella del suo capitano non è assolutamente da meno anzi, la cavalcata verso il calcio dei grandi per Giovanni Di L ...