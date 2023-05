Napoli campione d’Italia | Ferlaino acclamato a Largo Maradona

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente deldei due primi scudetti, Corradosi è recato oggi in visita nei Quartieri Spagnoli alribattezzato ‘’, luogo culto della tifoseria del, dove sulla facciata di un edificio è dipinto un murale che raffigura ilargentino.è stato lungamentedai tanti tifosi presenti al grido di “Presidente, c’è solo un presidente”. Anche oggi sono state migliaia le persone che si sono recate in una sorta di pellegrinaggio laico nel luogo diventato punto di riferimento per tutti i tifosi del. Presenti davanti al murale raffiguranteanche tantissimi turisti, molti dei quali con indosso la maglia azzurra del ...

Al via la 34esima giornata di Serie A, con ilgiàd'Italia che torna in campo domenica. Alle 15 è iniziata Milan - Lazio, poi alle 18 tocca a Roma - Inter. Si chiude alle 20.45 con Cremonese - Spezia ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI ..., spari alla festa scudetto: bilancio tragico Una volta forzata la porta, è entrato, trovando la 21enne senza vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, il medico ...Sarebbe una plusvalenza importante ma per ilsignificherebbe ripartire dad'Italia in carica senza il suo punto di riferimento difensivo. LA JUVE STUDIA IL LAVORO DI GIUNTOLI: DA ...

Il Napoli cerca un esterno d’attacco per la prossima stagione e tutte le pista condurrebbero in Premier League.Il capitano Giovanni Di Lorenzo otto anni fa giocava al Matera. Una crescita costante, inaspettata. Nessuno, infatti, avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe successo da lì al 04 maggio del 2023.