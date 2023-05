Napoli Campione d’Italia e Francesco Paolantoni mantiene la promessa

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In caso di Scudetto mangio pasta e patate nudo sul lungomare”:ha mantenuto la. Alcune settimane fa ‘Le Iene‘ avevano intervistato cinque tifosi napoletani vip: oltre al comico napoletano anche Gigi D’Alessio, Caterina Balivo, Raffaella Fico, Luigi De Magistris e Alessandro Siani. A loro era stata chiesta ladi fare qualcosa alla fine del campionato in caso di trionfo del. “Vado in giro a mangiare pasta e patate nudo”, aveva affermato, che oggi sul Lungomare diha fatto una passeggiata completamente nudo. A coprirgli le parti intime, un pentolone pieno di pasta e patate che l’attore partenopeo ha mangiato nella sua sfilata. “Altro che Coronation, oggi è l’incoronazione ...

Al via la 34esima giornata di Serie A, con ilgiàd'Italia che torna in campo domenica. Nel match delle 15 il Milan ha battuto la Lazio 2 - 0. Alle 18 è iniziata Roma - Inter. Si chiude alle 20.45 con Cremonese - Spezia ( TUTTI ......la difesa è diventata impenetrabile - uno solo il gol incassato al Ferraris da quando l'ex...nello stesso stadio che ha già suggellato pochi giorni fa la vittoria dello scudetto del. ..."Azz" versione! La storica canzone di Federico Salvatore diventa una cover dedicata ald'Italia, a cura di Gennaro Calabrese , showman, imitatore, attore e doppiatore napoletano. Una canzone per ilarricchita dalle bellissime imitazioni di De Laurentiis, Spalletti,...

E’ delirio in casa Napoli per la festa scudetto, la matematica è arrivata dopo il pareggio nella trasferta contro l’Udinese con gol decisivo di Osimhen. Tifosi e calciatori continuano a scatenarsi, il ...Il mercato si avvicina e parte il valzer di bomber in tutta Europa: coinvolti anche Milan e Napoli, occhi su un futuro fuoriclasse.